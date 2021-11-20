近期零售市場大地震，超市龍頭全聯閃電宣布併購量販二哥大潤發，而後持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權意願，遠東集團董事長徐旭東也表態要競標。統一企業集團董事長羅智先今天再強調，統一有優先行使權。

全聯高雄鳳山海洋店今天開幕，總經理蔡篤昌到場站台，一旁緊鄰的就是上月開幕的統一集團優質生活館，羅智先和美麗事業董事長高秀玲夫婦上午現身視察，頗有對壘意味。

針對市場傳聞統一將吃下家樂福法方的股權，統一企業10月底曾表態，這是單純的家務事，沒有誰跟誰競爭的問題；但如果法方要退出時，統一會按當初協議買回股權。

對此，羅智先表示，目前沒有接到法方任何通知，「若真有什麼事，我們有優先權，到時真的要幹嘛就攤在桌子上，就是yes or no」。

至於年底是否就有結論，羅智先回答，端看法方動作，「不好去問，大家都是一種婚姻關係，沒辦法去問，聽說你在外面幹嗎」。

他表示，許多跨國大企業口袋深，時常傳出有什麼動作，但最後都作罷；事實上，「大公司隨時都在做準備，所有的可能性都會去想，就好像演習一樣」。

羅智先表示，待家樂福做出決議，就一定會得到通知，屆時統一就有優先行使權。至於是否擔憂公平會關切，他說「不曉得」，看公平會如何認定，公部門都有一套由來已久、公平、合理的規定。

早年為鼓勵家樂福來台投資，雙方達成共識，破例由法國家樂福持有60%股權，當大股東，統一握有40%；統一表示，這是截至目前為止，集團唯一的案例；當時雙方也達到共識，明確協議，若法方要退出，會協助法方退場由統一買回股權，並繼續承擔責任。（編輯：黃瑞弘）1101120