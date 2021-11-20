捷運三鶯線工地今中午12時許三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似因模板爆裂，造成3死、2傷，新北地檢署隨即成立緊急應變小組，檢察長徐錫祥指示主任檢察官郭瑜芳與外勤檢察官隨時注意報驗狀況，如司法警察有報驗，要立即前往相驗。

此外，徐錫祥也命主任檢察官曾開源找營繕工程組事務官，隨時待命，聽候郭瑜芳與外勤檢察官指示。新北檢強調將會同司法警察機關、勞檢單位，以謹慎的態度、儘速蒐證，釐清事件發生原因。