交通部長王國材26日參加「110年金安獎頒獎典禮」，會前受訪(簡立欣攝)

交通部長王國材今天早上拜訪台北市長柯文哲談基隆捷運，會中柯文哲提出汐東線要延伸到環狀線東環段，交通部表示「也會在後續給予支持」，被各家媒體引用。不過下午王國材受訪時數度強調延伸到東環段是下一階段的事，且表示他認為「汐東線明年要發包有困難」。

王國材下午參加「110年金安獎頒獎典禮」，會前受訪做出上述表示。

媒體問到，早上跟柯文哲會談，針對東延的部分，因為汐東線進度是綜合規劃已經送審，現在是否要重新規劃？王國材表示，過去基隆捷運在新北跟基隆都沒問題，今天早上拜訪柯文哲市長，大致把路線訂下來，現在汐東線還是東湖到汐止區公所，下一段是下一個階段，接到東環線，因為東環段現在還在做相關規畫，這是留下未來延伸的空間。

王國材說，汐東線一定會停東湖站，因為會和文湖線銜接，由於兩站距離280公尺，所以繼續往環狀線延伸是比較有整合效益，但這應該在第二階段做，因為汐東線已在綜合規畫送審的階段。

王國材說，基隆捷運主要是用板南線的延伸，第一個是在南港展覽館完全共構接文湖線，另一個是到南港站和高鐵、台鐵共站，以上是基隆捷運主線這部分，都沒有問題；支線到汐東線的部分，目前到東湖，下一階段再來考慮延伸到環狀線東環段。

至於汐東線明年動工的時程會受到影響嗎？王國材坦言「初步感覺不是那麼容易 」，現在在綜合規畫審查的階段，接下來汐社又有個發包的時間。最重要一點是基隆捷運跟汐東段完全整合，整個路網的架構，甚至下一階段跟環狀線的整合，大致都達到共識，下一階段是以這個共識為基礎有一些細部討論，例如八堵轉運怎麼設站？是共站轉運還是同月台轉乘？這部分還要想一想。

王國材表示，汐東線會跟文湖線會有南港展覽館和東湖站轉乘，但媒體指出台北市政府的意思好像不是用東湖站轉乘，因此是不是要等到東環段做好才能轉？王國材說不用等，現階段就做到東湖站，文湖線可以在南港展覽館轉乘，這邊應該是沒有問題。至於經費攤提的部分就按照中央的補助辦法來做。