大陸國家衛健委新聞發言人米鋒今天（20日）在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，截至目前，本輪本土疫情波及的省份中，有8個省份連續14天以上無新增本土確診病例。

米鋒說，額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情，全國本輪疫情整體上進入掃尾階段。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，本輪新冠疫情能在較短時間內得到控制，得益於較高的新冠病毒疫苗的接種率。

據吳良有介紹，截止到11月19日，中國疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成全程接種10.76億人，人群覆蓋率分別達到了86.9％和76.3％，加強免疫接種6573萬人，為阻斷新冠病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。

吳良有表示，下一步將全面深入系統總結本次疫情的經驗教訓，突出精准防控、堅持抓早抓小，進一步在推動防控措施落實上下功夫，持續推進疫苗接種工作，全力以赴做好冬春季和即將來臨的元旦、春節疫情防控工作。