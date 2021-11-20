羽球「世界球后」戴資穎在東京奧運「銀恨」後沉澱心情，下月將於西班牙世錦賽重返賽場。昨天小戴在廠商的新品發表會，穿著橘黃格迷彩衝鋒衣走秀，展現酷帥有型的一面，表示將保持平常心、「積極應對」下月世錦賽，也有對陣地主好手馬琳的心理準備。

談到東奧決賽不敵大陸女將陳雨菲，小戴說，是役面對國人深切的期待和壓力，雖然拿到銀牌很不甘心，但自己已經盡了全力，「我想謝謝我所有最強大的後盾，謝謝你們用各種方式支持著我，才可以再次用球拍寫下羽球的歷史新紀錄。」

至於下月世錦賽會否擔心碰到馬琳，小戴則說馬琳的速度很快，所以會一直告訴自己要保持冷靜，而面對接下來的每場比賽，希望自己可以保持耐心，維持自己打球的風格。

戴資穎（中）穿著衝鋒衣走秀，展現自信笑容。（陳怡誠攝）

人氣高的小戴成為體壇廣告寵兒，這次當麻豆走秀，她也分享拍攝電視廣告當天，不論是在山中秘境探險、走在綠草叢林間；甚至在天色漸暗、吹起涼風的露營區之中，她相當享受這些感覺，穿梭於不同場景，就像比賽時展現最完美的一面。

小戴說，穿上衝鋒衣就像隨身攜帶暖暖包一樣，「蓄熱保暖、穿著舒適、冬天一件就夠！」因此她會穿著衝鋒衣前往已經寒冷的西班牙應戰，「如同大家對我的這份暖心，讓我保持內在的熱度，再冷也不怕！」

戴資穎這次為電商品牌代言，國民品牌ONE BOY服飾表示，該品牌日前成為FACEBOOK頒發「2020行動世代最具影響力品牌」的唯一電商，這回找上小戴就是希望趁勝追擊，讓「衝鋒衣」衝向另一高峰！