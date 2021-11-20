3X3.EXE聯盟賽男子組南區第8回合，20日於台中大里國民暨兒童運動中心激戰，高雄富明國際xTGF靠著奶爸劉丁維與新秀林子雋雙槍齊發，終場以20比19一分險勝台南Deux野獸，第4度奪下單站冠軍。

南區男子組本周在台中進行最後一站賽事，已手握3座單站冠軍的高雄富明國際xTGF再闖冠軍戰，比賽中多處於領先，雖比賽後段台南Deux野獸連續外線一度追到僅剩1分落後，無奈比賽最後1.4秒台南Deux野獸王志傑絕殺失利，拱手將冠軍送給對手。

高雄富明國際xTGF近況可說是相當火燙，再度榮膺MVP的劉丁維表示，本季前半段賽事球隊近況不佳，每場賽後便花費大量時間進行影片檢討，雖隊友分散各地平時無法團隊訓練，隊友都會自主訓練也是維持近況關鍵。

對於今天攻防兩端偶有佳作的菜鳥射手林子雋，劉丁維則認為學弟能力足夠，但應該要對自己更有信心，並肯定的說：「我們都相信他是可以的。」素人出身的林子雋最初接觸籃球就是從街頭三對三開始，本季表現可說是漸入佳境，他表示，第一次與學長們組隊，剛開始心態難免綁手綁腳，但經過學長不斷鼓勵給予十足信心，才逐漸找回應有身手。對於下週最終決賽，他也期待再與同是街頭出身的台南Deux野獸交手。

另外，上周北區第8輪因雨未完成之賽事，今日南區賽前進行補賽，新北XPORTS HOOPERS四強賽先靠著韋博洋遠投近切力克宜蘭烤哇邦嘎，決賽再靠著駱俊銓與陳柏邑合力轟下15分帶領下，終場以21比16技壓台北天淨奪下北區第8輪冠軍。

下周3X3.EXE聯盟賽男、女子組十八隊齊聚台中火車站前廣場進行台灣總決賽，男子組及女子組皆依照每一回合戰績總和排名，進行S型分組小組賽。歡迎球迷朋友蒞臨共襄盛舉近距離觀賞熱血3X3賽事，賽事也將透過YouTube Absolute 3x3 basketball全程直播。