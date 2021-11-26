吳寶春繼酒釀桂圓、荔枝玫瑰麵包揚名國際後，10月底帶領團隊再度挑戰潘尼朵妮世界錦標賽（The Panettone World Championship）獲得特別獎，名列世界20強，隨即推出限量2000個米蘭式潘尼朵妮麵包（比賽版）開放預購，增添耶誕節過節氛圍。

吳寶春麥方店米蘭式潘尼朵妮麵包（比賽版），即日起需預訂，1公斤2000元，限量2000個。（吳松翰攝）

吳寶春於2010年世界盃麵包大師賽，在法國以歐式麵包拿下冠軍後，並未因此停下腳步，2014年吳寶春主廚團隊前往義大利向國寶級、有「義大利水果麵包教父」之稱的老師傅Rolando Morandin學習義大利傳統米蘭式潘尼朵妮工藝，吳寶春談到去義大利學習果乾技術，就是為了帶回來台灣傳承和推廣，開發屬於台灣的味道，「未來再接再厲，期許朝冠軍邁進!」

1公斤米蘭式潘尼朵妮麵包（比賽版），附上有編號的紀念證書，與吳寶春（右）、行政總主廚謝忠祐（左）的簽名。（吳松翰攝）

吳寶春團隊製作的米蘭式潘尼朵妮麵包，採用「水式酵母更新技術」，讓阿爾卑斯山的百年天然酵母保有最佳活性；材料選用義大利進口Panettone專用石磨小麥粉、比利時Corman頂級奶油、義大利進口橘皮果乾和自然放牧AA級優質蛋等。傳統的口味由義大利阿瑪菲海岸特產甜橙NAVEL品種的糖漬橘皮丁與葡萄乾組成，需耗時14天製作。

吳寶春撥開米蘭式潘尼朵妮麵包（比賽版），檢視果乾和氣孔皆均勻分布。（吳松翰攝）

一向關注小農、走訪產地的吳寶春，為解決精髓之一的橘皮丁食材從在地取得，與曾是酒釀桂圓冠軍麵包推手之一的果乾職人王冠堯商討，從2107年開始尋索，於是採用台灣的椪柑和新竹桶柑製作酒漬香橘乾，採獨家技術研發，只取果肉，去籽、果肉去除白纖維、糖漬、烘乾，再以香橙酒浸漬，吳寶春昨試吃成品，他說比賽時評分以「口感、味道和香氣平衡」為基準，他讚許自家麵包好吃，「如果拿這個去比賽就有機會（奪冠）」，可見對品質滿意。

吳寶春（左2）10月底帶團隊參加潘尼朵妮世界錦標賽（The Panettone World Championship）獲得特別獎，名列世界20強。（吳松翰攝）

即日起限量推出的1公斤米蘭式潘尼朵妮麵包（比賽版）將採預約制，附上有編號的紀念證書，與吳寶春、行政總主廚謝忠祐簽名。另有近6公斤的款式在台北信義旗艦店、台中劇院店、高雄旗艦店3家吳寶春（麥方）店旗艦店展出，供打卡拍照。