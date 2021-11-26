聖嬰現象預估將成嚴冬並持續至2022年2月，高機能冬季服裝品牌CanadaGoose(加拿大)、Moncler(義大利)和中國領導羽絨服品牌波斯登(香港)近期股價表現亮眼，法人看好國內羽絨衣代工雙雄廣越(4438)、光隆(8916)等股價表現。廣越和光隆經營階層也一致看好客戶手中庫存非常低，不但沒有砍單，而且已經急著下明年秋冬的early buy(早鳥單)，第3季出貨遞延，今年第4季營運將是史上最旺，並且有機會一路旺到明年。

法人估廣越11月營收將年增2倍，明年首季營運將呈淡季不淡。光隆也表示，7月起受越南疫情升溫影響，包括成衣及家紡事業第3季營運難逃拖累，但目前訂單非常滿，旺季效應遞延，光隆今年第4季營運將是史上最旺。

從10月營收來看，廣越10月營收8.65億元優於法人預期，相較去年同期年成長10.41%。10月初起，越南各廠已分階段陸續復工，10月雖剛剛啟封開始陸續生產，但受國際港口塞港及空運機場延誤出口，故仍有許多貨品遞延至11月，惟營收相較於去年同期仍有雙位數成長，今年Q4淡季將轉旺季模式，11、12月將會爆量出貨，可比10月大幅成長。

光隆10月營收月增已經逾2成，其也表示以往要從4、5月才會開始生產秋冬裝，但日前和客戶討論明年度訂單，已經有客戶下early buy，希望從明年第1季就開始生產明年度的秋冬裝，因此明年第1季可望淡季不淡。