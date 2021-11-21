彭帥(右)周六於北京聚餐。(翻攝自推特@HuXijin_GT)

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

WTA世界女子職網主席西蒙(Steve Simon)21日在官網聲明回應彭帥事件最新進展：「我很高興看到中國官媒放出的影片，顯示彭帥在一間北京的餐廳。能看到她很好，同時不清楚她是否不受外部干擾、能夠自主做出決定。這支影片仍不夠充分。我從一開始就表達了對彭帥健康安危的關心，以及她的性侵指控遭到審查與湮滅。我很清楚應該要做什麼事，我們與中國的關係正處在十字路口。」

《環球電視網》記者沈詩偉19日曝光彭帥的生活照之後，《環球時報》總編輯胡錫進20日深夜在推特放出兩段影片，指彭帥周六正在北京與他的教練與朋友聚餐（1男2女），用餐地點為「北京宜賓招待所」。

影片中男子提及「明天不是20號嗎」，同桌女性糾正是「21號」，連續2次提及明天是「11月21號」，表示這是最新發出的影片，彭帥暫時沒有受到傷害，首支影片全長1分8秒。

第2段影片是在餐廳門口，一名女子穿著羽絨外套、白色毛線帽與口罩，只有15秒鐘，該女子不確定是否彭帥。胡錫進放出影片之後沒有多做說明。

國際奧會(IOC)資深委員龐德(Dick Pound)前日被問及取消北京冬奧的可能性，龐德認為可能性很低，同時他也不認為國際奧會將採取「一定要與彭帥直接通話」的強硬態度。WTA方面則明確要求給個滿意的交代，否則考慮將女子賽事全面撤出中國大陸。