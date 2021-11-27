由滾石唱片策劃的「黃鴻升線上虛擬展 ALiEN’s Journey – 把不可能變可能」集結黃鴻升（小鬼）在音樂、戲劇、主持領域累積的作品紀錄，及來自親友提供的想念話語和照片，帶領大家重溫與黃鴻升的回憶。展覽特別邀請柯佳嬿擔任引言配音，及GEmma吳映潔為「ALiEN」導覽精靈配音，引領參展人

11月28日當晚8點也將在 PartyOn 上舉辦預計一小時的「ALiEN’s Journey 線上生日會」，海裕芬將以虛擬角色現身VR虛擬世界，擔任聚會活動主持人，並邀請黃鴻升的親朋好友以虛擬角色加入，在線上齊聚懷念。生日會全程將於滾石唱片官方YouTube直播，邀請所有歌迷粉絲同步線上觀看，共度充滿紀念意義的夜晚。

此次展覽結合VR技術，只要透過VR裝置觀展，接近牆上作品或黃鴻升的3D虛擬化身時，影音作品即會自動播放，黃鴻升的3D虛擬化身也會和體驗者進行一對一的互動，營造出身歷其境的觀展體驗。

其中一個互動環節，更藏有別具巧思的「金鐘彩蛋」，體驗者將能親手把金鐘獎座遞給黃鴻升，為他在虛擬世界實現獲獎的心願。體驗者也能在過程中撥打虛擬對講機，並收到黃鴻升「親聲」回應，進行超越時空限制的交談；亦可錄下想傳遞給黃鴻升的語音訊息，將思念送上星空。而進入「多人展區」後，則可隨機和其他體驗者一起線上欣賞黃鴻升的作品，並透過Avatar進行即時語音交流互動，在同一個空間分享彼此的觀展體驗。