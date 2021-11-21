父母為兒女付出一生，老了也會希望得到子女的照顧，但這種養兒防老的觀念，一旦變本加厲，恐怕影響到兒女的幸福。近日一名網友發文分享，自己一位女性朋友是獨生女，年過30還未曾交到男朋友，都是因為父母一手操控，只為讓他們可以一直有人照顧。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上發文表示，有一名女性朋友，明明人很好但已經過了30歲還未婚，後來才知道，因為是獨生女，所以父母禁止她保養化妝，還規定門禁，只為阻隔她跟異性接觸，讓自己女兒嫁不出去，「這樣就會留在家一輩子照顧他們到死」。

為此，原PO多次勸朋友要挺身而出，為自己的人生爭取，無奈對方早已被父母的情緒勒索控制，從原本活潑開朗的個性，變得成默寡言、面無表情，甚至放任自己崩壞，和過去相比判若兩人。

除此之外，近期原PO和對方聊天時，對方無意透露自己有「想要人生重來的念頭」，雖然事後解釋是開玩笑，但還是讓她十分擔心，發文詢問網友，「衝到她家找她父母理論有用嗎？」

發文一出，不少網友都勸原PO的朋友早點脫離原生家庭，「該勸的還是要勸，聽不聽就她的問題了」、「曾經我也是，還好我走出來了」、「洗腦有時候很可怕，也有人説這是愚孝」、「看她想不想改變，若有工作，有薪水，就直接搬出來就好」。