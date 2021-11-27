台中市市民暨公教人員聯合婚禮27日在大肚「磺溪書院」舉行，60對新人在古色古香的百年書院結婚，現場喜氣洋洋。（陳淑芬攝）

台中市市民暨公教人員聯合婚禮27日在大肚「磺溪書院」舉行，60對新人在古色古香的百年書院結婚，現場喜氣洋洋。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

中市大肚區的百年磺溪書院今天喜氣洋洋，60對新人精心裝扮，在喜氣花轎、帥氣白馬陪襯下熱鬧進場，讓親友們留下難忘回憶。台中市長盧秀燕以主婚人身分出席，帶領新人宣讀結婚宣言，以在地地名「大肚」，祝福新人「大肚成功」早生貴子，不少親友到場祝賀，現場喜氣洋洋。

台中市民暨公教人員聯合婚禮27日在大肚「磺溪書院」舉行，有60對新人參加，在古色古香的百年書院以古式婚禮為主題舉行結婚典禮，不少親友到場祝福，現場喜氣洋洋。

盧秀燕表示，新人們非常幸運找到一生最愛，因為愛選擇對方，決定締結良緣，共同建立幸福美滿家庭，期許新人們「莫忘當下」，一輩子愛著所愛的人，珍惜彼此。

盧秀燕表示，疫情籌辦婚禮非常不容易，疫情趨緩才能順利舉辦，地點選在市定古蹟磺溪書院，也曾是台中市民票選的夢幻結婚景點，祝福新人「大肚成功」，早生貴子、幸福甜蜜，未來如果在路上遇到她，也希望能跟她打個招呼，跟她提醒「市長，是妳幫我證婚的！」

民政局長吳世瑋表示，市民朋友共同努力下，攜手度過最艱難的時刻，平安跟健康成為平凡卻最重要的願望，市府贈送每對新人「大肚－成功」幸福車票吊飾以夫妻對章，在「大肚」區舉辦集體結婚，祝福新人早日為家庭增添新成員，為台中市注入生力軍。