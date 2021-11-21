綠委范雲16日表示，台電不應放任核四前廠長王伯輝到處放謠言宣稱核四安全，要求台電出面處理。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評，只要不認同民進黨策略，如中研院院士陳培哲因願護航高端，就被抹成中共同路人，而王伯輝支持核四重啟，就被點名要台電處理。

王鴻薇今（21日）在臉書發文表示，核四前廠長王伯輝，以自身的經驗及專業知識支持核四重啟，但換來的是范雲請王「閉嘴」；國內肝膽腸胃科權威、中研院院士陳培哲，依自身的專業知識以及良知，拒絕為民進黨硬推的高端護航，換來的是被綠營在網路上抹成「中共同路人」。

王鴻薇臉書。（圖片摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇直言，這兩位過去都是深綠支持者，都是專業人員，以科學知識反對無理的政策，但卻不斷遭受綠營惡意的抹黑攻擊。

在民進黨執政下，王鴻薇感嘆，政策已經沒有討論空間，科學邏輯擺一邊，「只要你反對，就請你閉嘴，不閉嘴就是中共同路人」。

對於要台電出面，對王伯輝的錯誤訊息闢謠，引發爭議一事，范雲18日在臉書發文還原事情始末，表示「他（指王伯輝）有他的言論自由，但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠、公投議題的重要責任」。