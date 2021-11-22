台灣民間養實驗老鼠業者樂斯科(6662)下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理室特助張鐳耀說，前10月營收衰退2成，最重要的在於COVID-19疫情期間，無論是大型儀器設備、大量採購間案子較少，而動物的購買也會減少。但在疫苗的施打率漸增，疫情緩和之後，明年可望回到正常生活後，業績有可能會恢復到正常的情形。

COVID-19疫情爆發後，各國都需要有自己的疫苗和藥品，張鐳耀指出，這些需要在台灣發展是毫無疑問，這種基礎生醫研究需求，也是公司的機會。另外，生技條例通過也代表10年內政府都會支持相關產業，對公司也十分有利，相信在未來整個動物實驗無論是質和量都會更好，這些都是公司的短中期機會。

樂斯科明年將推出新的實驗老鼠，包括天竺鼠，可以針對過敏來做實驗，另外，還有各項動物模式，如NPG、老化動物、造症動物，Q4成立了特殊動物服務中心實驗室，而在新市場方面，將強化海外市場布局。