癌症連續40年蟬聯國內十大死因，根據國民健康署的癌症登記報告顯示，101年癌症新發人數為9萬6695人，相較100年增加4012人，代表著台灣每5分鐘26秒就有1人罹癌。對此，營養師劉怡里表示，防癌可從飲食做起，透過攝取好的食物來降低罹癌風險。

劉怡里日前在臉書粉專PO文透露，癌症的產生除了不可抗拒的環境和遺傳因子之外，其實跟飲食的攝取有著極大的關聯性，並整理4大防癌營養素，供民眾參考：

1、膳食纖維：促進腸道蠕動，幫助有毒物質排出，降低腸道黏膜病變風險，減少腸癌的發生率。

全榖雜糧類：燕麥、薏仁、全麥饅頭、地瓜

蔬菜類：花椰菜、地瓜葉、香菇、黃豆芽、黃秋葵

水果類：海梨、柳丁、芭樂

2、維生素A：預防細胞組織受到自由基的傷害，提高黏膜的完整性與保護力，針對預防口腔、食道、胃、皮膚、鼻、 咽、肺等癌症癌有幫助。

全榖雜糧類：地瓜、南瓜

豆魚蛋肉類：豬肝、蛋黃、黑豆

蔬菜類：紅蘿蔔、番茄、菠菜、羽衣甘藍、櫛瓜

水果類：芒果、木瓜、葡萄柚

3、維生素C：常常吃紅肉加工品的朋友建議要攝取足夠，能阻止香腸、火腿、熱狗中的亞硝酸鹽和胺類結合形成亞硝酸胺這個致癌物，尤其對預防胃癌、肺癌有幫助。

蔬菜類：紅椒、辣椒、苦瓜、綠花椰菜

水果類：芭樂、奇異果、橘子、草莓、木瓜

4、硒：提高身體免疫力，是體內氧化還原酵素（例如：麩胱甘肽過氧化酶）的重要營養元素，避免細胞受到損傷，提高抗氧化能力，對抗各種癌症很有幫助。

豆魚蛋肉類：豆腐、蝦子、火雞肉、鱈魚、雞蛋、牡蠣

蔬菜類：大蒜、菠菜、洋蔥、草菇

堅果類：芝麻、杏仁、巴西堅果

劉怡里提醒，預防癌症首要還是維持健康的體態，除了預防多重慢性病之外，肥胖者要是能減重也能降低癌症的風險，加上清淡飲食多喝水，適度運動，釋放壓力，定期檢查，這些都是預防癌症找上門的方法。