近期治安事件頻傳，蔡英文總統昨晚透過臉書表示，政府持續加強作為與檢討，今行政院會將舉行治安會報，進一步說明後續政策作為。行政院稍早發出通知，行政院發言人羅秉成將於今晚6時舉行記者會，對外說明因應作為。

近期社會出現「球棒隊」、刺殺便利商店員等社會案件，引起各界關注，蔡總統昨晚表示，政府對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，已要求內政部加強幫派犯罪取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

近期治安事件頻傳，行政院今天下午將舉行治安會報，會後將由發言人羅秉成舉行記者會對外說明。（行政院提供）

蔡總統也提到，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

行政院預計今下午舉行治安會報，會中預計討論治安防治及後續政策精進措施，會後將由羅秉成舉行記者會，內政部徐國勇部長、法務部蔡清祥部長及經濟部林全能次長出席，對外說明政府作為。