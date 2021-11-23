經濟部23日公布10月批發、零售、餐飲業營業額統計，值得注意的是，餐飲業營業額10月營業額676億元，年增1.4％，結束連續5個月負成長，其中餐館業營業額年增1.3％，經濟部統計處表示，主因解除內用隔板限制，外食餐飲市場消 費動能回溫，加上業者配合振興方案推出優惠活動，帶動來店人潮，但宴會型餐館營收仍受疫情衝擊，抵銷部分增幅。

零售業的部分，10月零售業營業額為3730億元，年增6.6％，其中 資通訊及家電設備零售業年增40.1％，主因業者搭配政府振興方案推 出各式促銷活動，帶動手持行動裝置、家電商品銷售大幅攀升;燃料 零售業年增31.9％，主因國內油價較上年同月上漲所致;電子購物及 郵購業年增23.5％，主因電商業者推出節慶促銷活動，加以手機新品及家電買氣熱絡所致。

另外，10月批發業營業額為1兆205億元，年增14.3％，其中機械器具批發業年增 17.9％，主因國際品牌手機出貨暢旺，以及記憶體、電腦、面板等需求持續，加以半導體產品價格調漲所致；建材批發業因主要國家持續推行基礎建設，加上國內營建需求續溫，帶動鋼品價量齊揚，年增41.4％；化學材料批發業年增29.3％，主因市場需求持續強勁，但也發現，因車用晶片短缺，致進口車供應減少，汽機車批發業年減17.2％。