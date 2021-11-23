近日全台超商頻傳店員提醒顧客戴口罩卻遭暴力相向，引發全台關注。不過，小北百貨台南某分店楊姓員工，9月疫情期間提醒進入店內的沈姓男子戴口罩時，引發對方不滿，除辱罵他，還嗆「到外面輸贏」。事後，楊男提告妨害名譽、妨害自由，但台南地檢署偵結後，僅妨害名譽聲請簡易判決，妨害自由則因證據不足不起訴。

楊男得知處分結果說，屏東超商發生挖眼事件，桃園又傳出殺死店員事件，「如果這種行為不叫恐嚇，什麼才叫恐嚇？」，希望蔡政府能拿出魄力嚴刑重罰。

楊男指出，今年9月30日晚上，沈男進入店內後，由於沒有戴口罩，他請對方戴口罩時，沈男先出去將口罩戴好再進入店內，但隨即情緒失控大聲飆罵，讓在場員工及其他顧客都心生畏懼。

楊男認為，政府要求他們提醒沒戴口罩的顧客，但他們遵守政府指示告知後，卻遭來攻擊與辱罵；如果他們不勸導，恐怕會被罰錢。儘管提供監視畫面，檢方卻仍認定證據不足，豈非鼓勵不守法的人？

台南地檢署表示，沈男在偵訊中否認恐嚇，辯稱當天沒戴口罩，被店員告知後，就出去戴好口罩，再進入店內買菸；也沒嗆楊男要到外面輸贏，只是說「如果不開心就到外面講」。

檢方強調，雖然沈男有挑釁的語氣，但並沒有以加害生命、身體、自由、名譽、財產等事恐嚇楊男，因此並不構成恐嚇罪；至於妨害名譽罪則成立，也已聲請簡易判決。