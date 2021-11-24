霹靂(8450)表示，為優化劇集製作流程，提升製程效率，強化觀影體驗，周五暫停發片一次。霹靂財務長郭宗霖表示，暫停一周的劇集發行，本業影響僅約300到400萬元的營收，對於公司財務及業務尚無重大影響，但優化劇集製作流程，提升製程效率，將對接續發片及資源配置更符合公司長遠發展的規畫。

這次暫停發片，將由副董事長黃文擇於官方頻道分享這次決心優化劇集製作流程，提升製程效率的決定。

黃文擇表示，不僅要把霹靂劇集、明年農曆春節強檔的素還真大電影做到盡善盡美，還有廣告、代言、遊戲等工作，加上最近劇集「霹靂戰魔策」受到戲迷廣大迴響，為了強化觀影體驗，更下定決心要優化劇集製作流程，提升製程效率。

霹靂獨創「一條龍式布袋戲生產線」分為15個工作單位：編劇、口白、音樂、效果、動畫、造型、佈景、道具、攝影、燈光、操偶、導播、混音、剪輯、審片，15個製作環節環環相扣，每周要發行兩章高品質劇集，真的非常不容易。有鑑於接續要因應素還真大電影行銷，將會再投入大量資源，霹靂才決定周五暫停發片一次，全力投入優化劇集製作流程。