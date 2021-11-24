滬指24日開盤報3590.02點，漲0.03％。深成指開盤報14908.97點，漲0.03％。創業板指開盤報3488.38點，跌0.13％。科創50指數開盤報1477.96點，漲0.12％。
香港恒生指數24日開高0.08％，報24672.10點；恒生科技指數低開0.1％。小鵬汽車漲超6％，快手漲4.6％；富力地產、中國恒大跌超1％。
期貨方面，大陸煤炭「三劍客」集體走高，焦煤漲近8.5％，動力煤漲1.7％，焦炭漲2.9％。
滬指24日開盤報3590.02點，漲0.03％。深成指開盤報14908.97點，漲0.03％。創業板指開盤報3488.38點，跌0.13％。科創50指數開盤報1477.96點，漲0.12％。
香港恒生指數24日開高0.08％，報24672.10點；恒生科技指數低開0.1％。小鵬汽車漲超6％，快手漲4.6％；富力地產、中國恒大跌超1％。
期貨方面，大陸煤炭「三劍客」集體走高，焦煤漲近8.5％，動力煤漲1.7％，焦炭漲2.9％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。