是方電訊 (6561) 繼去年初與 IBM 在香港等地展開合作，提供IBM Cloud 網路接入服務後，24日宣布專屬台灣的IBM直連服務正式上線，將提供更快速、更直接、更便捷的7x24混合雲服務，協助國內企業客戶擴大雲端事業版圖。

為了提升企業連接 IBM Cloud 的網路品質、保障企業資料傳輸安全、符合企業資料保護法規與規範，是方電訊與 IBM 合作提供 IBM Cloud 直連服務，台灣企業客戶可經由是方全球骨幹節點，享受安全、高速、低延遲的私有網路連線品質，直接存取企業位於 IBM Cloud 的各種雲服務。

IBM 公司大中華區雲端事業部公有雲技術總監陳威皓表示，IBM在全球擁有60餘座雲端資料中心，能夠提供完整安全的企業多雲、混合雲、私有雲應用解決方案，也是目前全球主流公有雲業者中、唯一全資料中心均提供高效能裸機訂閱的雲服務供應商。這套直連服務經過IBM專業團隊的驗證與審核，在確保連線品質穩定性、企業資料交換的安全性與合規的前提下，專注於創新的雲原生應用開發，同時加速落實多雲環境並行的企業目標。

是方電訊總經理劉耀元表示，是方雲端交換中心（Chief Cloud eXchange，簡稱CCX）打造一站式直連國際雲平台服務，一次性滿足客戶混合雲基礎架構需求，強化企業全球市場布局，堪稱台灣雲端應用服務重要推手。劉耀元指出，是方具備豐富的國際網路資源，全球有超過30個骨幹節點並相互連接，旗下3座機房位居東亞網路樞紐，企業客戶可以運用是方CCX安全、快速、低延遲的網路優勢，直連IBM Cloud享受高品質的雲端應用服務。

劉耀元進一步強調，面對瞬息萬變的數位時代，是方矢志成為台灣雲端商務應用中心，就像大型數位匯流百貨，企業客戶在這裡可以一站式購足所有需要的雲端解決方案。

據研調機構 RightScale 2021年雲端現狀調查報告（2021 State of the Cloud Report）指出，高達92％的企業選擇採用混合雲策略；換言之，面對世界數位轉型浪潮，如果僅是「上雲」還不夠，採行「混合雲」策略才能真正有效幫助企業邁向國際市場，靈活應變並快速拓展商機。

此外，IBM 日前發表了關於全球雲端運算市場的最新調查報告；研究結果顯示，企業對雲端運算架構的需求發生了重大變化：混合雲/多雲已經成為企業IT 架構的主要選擇。在參與受訪的全球企業中，只有3％在2021年依然採用單一的私有雲或公有雲架構，比例從2019年的29％驟減。這項調查由IBM商業價值研究院(IBM Institute for Business Value IBV) 與牛津經濟研究院在2021年合作執行，對來自全球47個國家、28個產業、約7200位高階主管進行訪談，其中包括143家台灣企業。