據消息人士指稱，荷蘭皇家殼牌已經啟動與投資人的溝通，希望確保投資人能支持該公司將總部從荷蘭遷往倫敦的提議。一家主要的諮詢顧問公司已經建議股東在12月投票支持該案。

殼牌在本月宣布了該提議，指由於荷蘭的稅務制度，以及荷蘭法院就該公司減少溫室氣體排放的不利裁決，將取消英荷的雙重股權結構，並將總部從海牙遷往倫敦，但股票繼續在倫敦、阿姆斯特丹、紐約上市。

殼牌還計畫將稅務註冊地移往倫敦，也將公司正式名稱移去「荷蘭皇家」，僅留下殼牌(Shell)。

殼牌一直有著複雜的控股結構，納稅地和總部是設在荷蘭，辦事處設在英國。

殼牌的股東們將在12月10日的股東特別大會上，就這些變動進行投票，該決議需要獲得75%以上的投票權同意。據知情人士透露，為確保達成此一高門檻，管理高層近期已經與主要股東們進行高達100場以上的會議。

殼牌發言人表示，這是一個非常有利於股東的提議，我們正努力與許多股東進行接觸，以解釋此舉的所有好處，並鼓勵他們去投票。

為大型基金提供咨詢服務的Glass Lewis公司在一份報告中，為股東建議投票贊成。