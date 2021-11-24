為響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，第一銀行將於12月8日發行總額新台幣10億元之可持續發展金融債券，並於櫃買中心上櫃掛牌。此為第一銀行2020年發行綠色債券後，首次發行可持續發展金融債券，落實對環境友善與社會責任的重視與關懷。

該債券所募資金在綠色投資計畫方面，主要用於協助廠商發展太陽能、風力發電建置等再生能源之放款；在社會效益投資計畫部分，以扶植小微企業，進行專案貸款為主，展現第一銀行力挺綠能產業投資、擴大社會效益之經營理念。

第一銀行長期致力於將ESG（環境、社會、治理）結合經營策略，發揮金融中介者的力量，攜手客戶、供應商及社會大眾共同投入公益，並發展對永續領域之投融資相關商品。

第一銀行未來將持續參考金融市場對永續發展債券之國際趨勢與作法，提供更多樣化之永續發展債券籌資與投資工具，在追求營運成長之餘，同步落實環境保護與社會健全發展，有效發揮金融影響力，持續貫徹「永續金融，第一品牌」之經營目標。