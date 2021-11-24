據日本智庫發布的最新全球最具吸引力城市指數（Global Power City Index ，GPCI) ，上海排名維持在第10位，香港首次跌出全球最具吸引力城市前10位。

調查是由日本森紀念基金會城市戰略研究所每年編制，指數使用包括經濟、研究與開發、文化交流、宜居、環境、交通在內的70項指標，對全球48個城市進行排名。前5位城市的排名不變，倫敦維持全球第1，緊隨是紐約、東京、巴黎和新加坡。而兩岸城市方面，上海排名第10位，北京排名17位，台北排名38位。

作為亞洲金融中心，香港從去年的第9位下滑至第13位。香港在經濟範疇排名第5位，落後排名第3位的北京而超前第10位的上海、第30位的台北。香港在研究與開發排名第10位，領先於排12位的北京及15位的上海、23位的台北。

香港在文化排名第24位，落後排19位的北京，但領先於排26位的上海、43位的台北。房價高的香港在宜居方面則排名33位，領先排35位的台北、37位的上海及41位的北京。香港在環境排名24位，落後於排19位的台北，但領先排39位的上海及43位的北京。香港在交通排名13位，落後於排第1的上海，但領先於排19位的北京、排24位的台北。