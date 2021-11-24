美國商務部24日公布10月耐久財訂單月跌0.5％至2601億美元，跟市場預期月增0.2％有明顯落差，而且跌幅大於9月的月跌0.4％。
10月耐久財訂單連續第二個月下跌，反映出製造業繼續承受原料和運輸等成本高漲同時，還要面對人力與零件等供應不足問題。
反映企業支出計劃的扣除飛機後非國防資本財訂單月增0.6％，略高於市場預測的月增0.5％。
扣除國防後的新訂單月增0.8％，扣除運輸後月增0.5％，均符合市場預期。
美國商務部24日公布10月耐久財訂單月跌0.5％至2601億美元，跟市場預期月增0.2％有明顯落差，而且跌幅大於9月的月跌0.4％。
10月耐久財訂單連續第二個月下跌，反映出製造業繼續承受原料和運輸等成本高漲同時，還要面對人力與零件等供應不足問題。
反映企業支出計劃的扣除飛機後非國防資本財訂單月增0.6％，略高於市場預測的月增0.5％。
扣除國防後的新訂單月增0.8％，扣除運輸後月增0.5％，均符合市場預期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。