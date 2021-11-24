美國商務部24日公布10月耐久財訂單月跌0.5％至2601億美元，跟市場預期月增0.2％有明顯落差，而且跌幅大於9月的月跌0.4％。

10月耐久財訂單連續第二個月下跌，反映出製造業繼續承受原料和運輸等成本高漲同時，還要面對人力與零件等供應不足問題。

反映企業支出計劃的扣除飛機後非國防資本財訂單月增0.6％，略高於市場預測的月增0.5％。

扣除國防後的新訂單月增0.8％，扣除運輸後月增0.5％，均符合市場預期。

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