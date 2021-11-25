美國商務部今天將27個被認定違反美國國家安全或對外政策利益實體列入出口管制實體清單，上榜的中國企業有12家，其中包括多家協助中國軍方發展量子運算的中國企業。

美國商務部今天宣布，工業暨安全局（BIS）的出口管制實體清單（Entity List）增列27家企業，其中包括12家中國企業、13家巴基斯坦企業，日本與新加坡各一家。一家俄羅斯實體被列入「軍事最終用戶」（MEU）清單。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中表示，今天的行動有助於防止美國技術被用於中俄軍事發展、核不擴散等問題。商務部致力於透過有效的出口管制，以保護美國國家安全。

杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術、西安航天華迅科技、江蘇雲芯微電子、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子、上海國盾量子技術股份有限公司等8家中國企業被列入管制清單，以防止美國科技被用於中國軍隊發展量子計算發展，協助中國軍隊現代化。

另外，16個中國與巴基斯坦實體與個人則被認定協助巴基斯坦核活動與彈道飛彈計畫，被列入實體清單。

中國嘉兆科技已於2019年被列入實體清單，這次嘉兆科技3家附屬企業被列入清單，因為參與美國與其他西方國家技術轉移給伊朗軍事與太空計畫、北韓掩護不法交易企業，以及中國政府與國防工業旗下實體等案。

莫斯科物理科技學院（Moscow Institute of Physics and Technology）則被列入「軍事最終用戶」清單。（編輯：林憬屏）1101125