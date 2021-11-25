蘇花公路為台灣東北海岸重要之聯絡公路，沿線緊臨海岸，依山傍海的險峻地勢，周邊較平緩的區域大多已為早期先民開墾利用，然而因為發展緩慢使得多數森林原貌得以保存，沿線植生因海岸的斷層陡崖造而成植物分布的隔絕，裸露岩壁的植物種類雖少，但經常可發現許多特有及稀有的物種分布其間，更因道路的開鑿與闢建，而創造一條帶狀且狹窄的棲地環境，形成一種特殊的植物分布現象，宛如蘇花公路上的綠色精靈。

農委會特有生物研究保育中心研究人員於蘇花公路改善工程通車前至今，在公路沿線區域進行生物相調查，其中於植物類總共記錄到維管束植物155科473屬900種，其中811種為原生種，而在台灣植物紅皮書評估準則內所列之受威脅物種等級以上者則有61種。

研究人員發現以和平溪為分界，以北區域植群帶為台灣東北部樹杞群集（楠櫧林帶），而和平溪以南至花蓮立霧溪，則因地形及地質因素有很多特有及稀有物種分布在這條公路沿線，其中研究人員發現台灣原生的梧桐科植物青桐在此生育環境中的族群數量穩定生長，法國的香榭大道兩側的行道樹法國梧桐為懸鈴木科植物，樹形優美，舉世聞名，而蘇花公路上分布的梧桐科青桐也是具有相當潛力的原生景觀樹種，若能應用在這條美麗的公路上，可望成為當地極具特色的行道樹景觀。