運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬馬、蛇、鼠、雞的人在2022年運勢迅速上漲，年初就能明顯感受到福神庇佑，凡事順利，少遇挫折，成為2022年的大黑馬。

▍1.生肖馬

屬馬人非常可靠，受到眾人的信任，2022年他們在職場上獲得表現機會，成為公司的大紅人，受到長官重用，因此事業在這一年突飛猛進，少遇挫折，幾乎沒有意外，能順利做出成果，讓自己在這一年達到事業顛峰。屬馬人會在2022年迅速往上爬，薪水增多，賺錢順利，生活品質獲得改善，手頭寬裕，一整年都幸福無憂。

▍2.生肖蛇

屬蛇人兼具理性和溫柔，與人相處時很隨和，答應別人的事絕不食言，因此擁有好人緣，身邊朋友越來越多，在2022年身邊不斷出現貴人，生活和職場上都不斷進步，創業者生意興隆，上班族也能順利發展，達到理想中的狀態，獲得升職加薪的機會。

▍3.生肖鼠

屬鼠人頭腦聰明，能精準判斷局勢，遇到機會能迅速把握，他們在2022年開頭就鴻運當頭，家庭生活美滿，家人都順心如意，事業也能做出亮眼的成果，創業者生意越做越大，一整年喜上眉梢。

▍4.生肖雞

屬雞人很樂觀，總能從每次的經驗吸取教訓，實力逐年增強，身邊又有許多好機遇，2022年運勢平穩，不會遇到什麼挫折，而且明年財運上漲，會有很多賺錢良機來到眼前，存款迅速累積，除此之外家中喜事不斷，若是單身的屬雞人有望遇到好對象，可說是2022年最大的黑馬生肖。