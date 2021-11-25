為貫徹落實大陸大數據戰略，加快培育數據要素市場，促進數據流通交易，助力城市數位化轉型，上海數據交易所25日舉行揭牌成立儀式，也同時啟動全數位化交易系統並達成部分首單交易。

目前上海數據交易所首批簽約數商達100家，涉及金融、交通、通信等8大類如國網上海電力、中國東航等數據交易主體；協力、金杜、中倫等律師事務所，以及普華永道、德勤等會計師事務所，還有富數科技、優刻得、星環科技等交付類企業。

據中國經濟新聞網引述大陸官方介紹，上海數據交易所的設立，達到系列首發創新安排。包含是全大陸首發數商體系、數據交易配套制度、全數位化數據交易系統、數據產品登記憑證，以及首發數據產品說明書，以數據產品說明書的形式使數據可閱讀，將抽象數據變為具象產品。

而在揭牌當天達成部分首單交易的包括工商銀行和上海電力達成交易的「企業電智繪」數據產品以及民用海圖服務產品等。其中，「企業電智繪」將發揮電力大數據覆蓋面廣、即時性強、準確度高度的優點，助力商業銀行依託能來源數據創新面向企業的金融產品和服務。