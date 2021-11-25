日本10月份企業收取的服務費攀升1.0％，寫下連續8個月增長，顯示在全球商品價格大漲之際，日本通膨壓力也有上升的跡象。

日銀25日（周四）公布，10月日本企業服務價格指數達105.4，創2001年11月以來最高。不過增幅遠低於同月批發商品通膨的8.0％，反映薪資成長緩慢會使消費者物價增長趨於溫和。

上個月服務價格攀升主要歸因於運輸費用勁揚，全球原物料需求旺盛，促使海運公司將更高的燃料成本轉嫁客戶。