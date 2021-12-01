財新／Markit今（1）日聯合公布的11月財新中國製造業PMI採購經理人指數（PMI）降到49.9％，較10月下降0.7個百分點，繼8月之後再次位於榮枯線以下，反映製造業修復進程放緩。

這一走勢與大陸官方PMI相悖，大陸國家統計局昨（11／30）天公布的11月製造業PMI為50.1％，較10月上升0.9個百分點，結束了連續兩個月的收縮態勢，重回擴張區間。

財新網報導分析，與10月製造業需求強、供給弱相反，11月製造業供給明顯恢復，但需求疲弱。由於供給約束減輕，尤其是電力短缺有所緩解，製造業生產指數重回榮枯線以上，結束了連續3個月的收縮。不過，顧客需求低迷，成本上揚，部分企業用電依然受限，拖累了製造業生產整體增速。需求方面則略顯低迷，新冠疫情反彈疊加產品價格上漲，對需求形成抑制，11月新訂單指數由擴張區間落入收縮區間。

外需方面，新出口訂單指數連續4個月落入收縮區間，但收縮率為4個月來最弱。企業反映外需減弱的原因是疫情持續，產品運輸遇到困難。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，經濟下行壓力增加和通膨壓力緩解是突出特徵。10月下旬至11月中上旬，多省市出現散發新冠疫情壓制了需求側。電力供應短缺得到緩解後，供給側開始恢復，但受需求影響，供給恢復幅度有限，基礎尚不牢固。

同時，王喆表示，大宗商品保供穩價措施初見成效，製造業企業成本壓力大幅緩解。政策層面，中小企業紓困仍是重點，就業惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱等問題，也應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通膨問題尚不可掉以輕心。