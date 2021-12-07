大陸海關總署7日公布，按美元計，中國11月出口年增22％，進口年增31.7％，雙雙勝預期。

按人民幣計，中國11月出口年增16.6％ ，進口年增26％，亦勝預期。

據海關統計，今年前11個月，中國進出口總值人民幣（下同）35.39兆元，年增長22％，比2019年同期增長24％。其中，出口19.58兆元，年增長21.8％，比2019年同期增長25.8％；進口15.81兆元，年增長22.2％，比2019年同期增長21.8％；貿易順差3.77兆元，年增加20.1％。

前11個月，東協為中國第一大貿易夥伴，中國與東協貿易總值5.11兆元，增長20.6％，占外貿總值的14.4％。

美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值為4.41兆元，增長21.1％，佔12.5％。其中，對美國出口3.36兆元，增長19.2％；自美國進口1.05兆元，增長27.5％；對美貿易順差2.31兆元，增加15.8％。

路透據海關數據計算，中國11月對美貿易順差369.5億美元。前11月累計順差3575億美元。