中央流行疫情指揮中心今表示，民間機構共同捐贈的第十三批BNT疫苗93.83萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由民間共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨1047.44萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑、第十二批11月12日92.66萬劑，以及本批93.83萬劑。本批疫苗效期至2022年3月23日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

對於台積電、永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。