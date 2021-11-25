歐洲部分地區已經出現破紀錄的感染病例，德國單日確診高達6.6萬名，歐洲再次成為新冠肺炎傳染病的震央。衛生專家也建議擴大疫苗接種的使用範圍，並轉而力推加強劑。

目前斯洛伐克、捷克、荷蘭、匈牙利的單日確診數幾乎天天創歷史新高。奧地利並搶先西歐國家，率先實施嚴格社交封鎖。

歐洲傳染病預防和控制中心(ECDC)周三表示，建議為所有成年人，特別是40歲以上成年人接種新冠疫苗加強劑。此立場較先前的指引有重大改變，先前僅建議年老體弱的人，以及免疫系統較弱的人接種加強劑。

ECDC指出，從以色列、英國的證據顯示，在所有年齡組當中，短期內使用加強劑之後，抵抗感染和保護重症的作用上起了顯著效果。

歐洲許多國家也經開始提供加強劑，但是使用不同標準來排定其接種的優先順序。瑞典政府已經宣布，將逐步對所有成年人提供加強劑。

ECDC主管Andrea Ammon並且敦促接種率較低的國家儘快加速接種，並認為如果推薦的措施沒有被採用，歐洲12月和1月的死亡和住院率都會飆升。