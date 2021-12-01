奈及利亞疾病管理中心今天表示，上週2名自南非入境的旅客，確診感染COVID-19新變異株Omicron，成為奈及利亞首批Omicron確診病例。

路透社報導，奈及利亞疾管中心（Nigeria Centre for Disease Control）也表示，對先前入境奈國確診旅客進行回溯定序，結果在10月份蒐集到的樣本發現Omicron變異株，但疾管中心未提供細節。

奈及利亞疾管中心在聲明指出：「鑑於Omicron變異株傳播力極有可能更高，採取措施以遏制社區傳播是當務之急。」

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天稍晚將在奈國首都阿布加（Abuja）與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會面，兩人可能會就Omicron變異株議題進行商討。

Omicron變異株病例首先發現於非洲南部，多國陸續對非洲南部數國祭出旅遊限制，引發拉瑪佛沙抗議，他並指這些禁令不合理且傷害開發中國家。

法新社報導，擁有約2億1000萬人口的奈及利亞已展開疫苗施打計畫，並要求公務員出示疫苗接種證明或COVID-19陰性檢測結果才能進入公共建築。

但這個非洲人口最多國家的疫苗接種率仍然低落，全國僅略超過650萬人已接種一劑、約350萬人完成施打兩劑。