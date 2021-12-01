BioNTech(BNT)執行長薩欣(Ugur Sahin)在周二表示，BNT/輝瑞的新冠疫苗可能會提供強大保護力，在對抗Omicron病毒時可讓人們免於重症的侵襲。該公司也正在考量升級其疫苗的必要。

實驗室在未來兩三周將進行實驗，分析接種2~3劑BNT疫苗的民眾，其血液中的抗體是否會讓Omicron病毒停止活動，以決定是否需要新的疫苗。

BNT執行長薩欣說，疫苗很可能對Omicron病毒引起的重症反應有實質的保護力。而重症是需要醫院或重症病房的照護。

薩欣預計，實驗室的試驗將顯示，針對Omicron病毒侵襲，疫苗對於輕度和中度疾病的保護力將減弱，而這種減弱程度是很難預測。

薩欣補充指出，儘管還不清楚是否有必要，但公司正在加速研發升級版疫苗。

薩欣說，與注射兩劑相比，被稱為加強劑的第三次注射，可能會為Omicron病毒多提供一層保護力。在他看來，沒有特別理由為新病毒感到擔憂，唯一讓他擔憂的是沒有接種過疫苗的民眾。

BNT謹慎的信心，與競爭對手莫德納(Moderna)形成強烈對比。莫德納稱，疫苗對新的病毒保護力可能大幅下降。

BNT執行長說，如果監管單位許可，首批2500萬劑至5000萬劑升級版疫苗的推出將需要100天左右時間。

關於Omicron病毒是否會像Delta病毒那樣，成為佔據主導地位的病毒，薩欣說，即使是如此，這也不是恐慌的理由。

歐盟藥品監管機構周二表示，如果需要，可以在3至4個月內批准針對Omicron進行調整的疫苗，但現有疫苗將繼續提供保護力。