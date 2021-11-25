對於台北市長柯文哲宣稱「市府處理資料的人都不可有黨籍」，市府發言人陳智菡稱「發言不夠精準」，吳沛憶揭會議記錄控說謊。（吳沛憶提供／楊亞璇台北傳真）

台北通與大數據中心的個資問題引發憂心，然而台北市長柯文哲宣稱「市府處理資料的人都不可有黨籍」，卻又引發違反就業服務法第五條「雇主不得有黨派歧視」之疑慮，針對市府發言人陳智菡與勞動局長陳信瑜出面滅火，推說市長是「發言不夠精準」，吳沛憶揭會議紀錄指市府根本在說謊。

吳沛憶揭露11月19日的市長室會議紀錄，她指出，由市長親自主持的局處會議決議明文寫著「因應議員質詢行政中立之要求，未來市府之資訊人員、大數據中心人員均不得有政黨黨籍」。

吳沛憶砲轟，白紙黑字寫成的會議決議，還能推說是「發言不夠精準」，她批陳智菡、陳信瑜為替市長護航不惜說謊，難怪大數據中心的中立性令人憂心。

吳沛憶提到，大數據中心之所以被質疑，一方面是因為柯文哲自己提到大數據中心考慮授權商業使用，又說大數據中心走在國家法律前面，議員當然會擔憂柯市長將成為「超越法律的男人」，若將手上的資料超出個資法的規範使用，影響何其深遠

吳沛憶說，台灣民眾黨歷來有許多黨政不分的事蹟。其中最被質疑的，正是包括柯文哲在內，具民眾黨籍的市府高層們，會不會濫用手上的個資，資料處理人員反倒可由行政中立相關法規與保密協定去規範，要求不得有黨籍根本是「歪樓」。

吳沛憶指出，就業服務法屬勞動法規，陳信瑜作為勞動局長應本於專業立場，杜絕就業歧視，而非幫市府說謊卸責，既然這是市長室會議做成的決議，勞動局應就該份決議的適法性表態。不可只打算矇混過關。