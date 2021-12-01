美國食藥管理局（FDA）諮詢委員會周二以些微的票數差距，勉強建議使用默沙東（Merck）與 Ridgeback Biotherapeutics合作開發的新冠口服藥，儘管對此藥的有效性、安全性，以及它是否可能幫助病毒突變成為更危險的變異株仍存在疑問。

周二盤後默沙東股價上漲2%，報76.40美元。

FDA的抗微生物藥物諮詢委員會（Antimicrobial Drugs Advisory Committee）以13票對10票的表決結果，建議給予「莫納皮拉韋」（molnupiravir）緊急使用授權。此款口服抗病毒藥物最初被寄予厚望，因為它可以在家服用，不像其他療法必須住院才能使用，可能因此顛覆這場大流行病的發展史。

「莫納皮拉韋」用於治療輕至中度染疫症狀的成年人，在症狀出現後5天內，讓患者每12小時服用一次800毫克的藥丸。

這款藥物還需要獲得FDA和美國疾病管制與預防中心（CDC）的最終授權。FDA並非一定要接受，但通常都會遵循專家小組的建議。

該諮詢委員會的許多專家成員表示這是一場艱難的投票，他們必須仔細評估藥物的利弊風險，同時也發現許多懸而未決的問題。數位委員會成員建議如果之後有其他療法可用，應重新審查默沙東的緊急使用授權，必要時可能撤銷該授權。

默沙東最初提出的數據顯示「莫納皮拉韋」在預防染疫住院和死亡的有效性超過50%，但其周二提交給FDA另一份較完整數據卻顯示其有效性僅剩30%。

此外，FDA和默沙東都建議不要讓兒童和孕婦服用「莫納皮拉韋」，因為試驗顯示此藥可能導致懷孕母鼠的胚胎死亡，也可能導致胎兒先天缺陷和體重降低。數據亦顯示，「莫納皮拉韋」亦導致其他干擾幼鼠骨骼生長的缺陷和其他異常現象。

專家小組亦對「莫納皮拉韋」是否會促進病毒突變感到擔憂。梅哈里醫學院執行長James Hildreth博士向FDA諮詢委員會表示，即使可能性非常低，約萬分之一或十萬分之一，但這種藥物或將誘發免疫逃脫的突變體，可能給全世界帶來災難性的後果。

默沙東臨床研究部門資深副總裁Nicholas Kartsonis表示，該公司沒有這種突變演化機率的相關數據，但與臨床試驗的安慰劑組相比，並未發現病毒刺突蛋白出現異常變化的情況增加。Hildreth博士則表示，默沙東有責任去評估發生免疫逃脫突變的可能性。