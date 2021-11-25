美國商務部24日宣布，12家陸企因不符合美國國家安全利益或外交政策被列入「實體清單」。據第一財經引述大陸商務部新聞發言人束玨婷25日表示，美國商務部發布新的制裁清單，不符合中美兩國元首共識、不利於中美兩國、不利於全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦，認為美方泛化國家安全概念，隨意發布制裁措施，嚴重缺乏事實依據，程序非常不透明，中方表示強烈抗議，將向美方進行嚴正交涉。

據美國之音報導，美國政府最新將27個位於大陸、巴基斯坦等國家的公司和實體列入「實體名單」，原因是「從事了違背美國國家安全和外交政策利益的活動」，包括幫助中國軍方的量子計算努力等。

美國商務部說明，被列入的陸企共有12家。其中8家位於中國的科技實體因支持中國人民解放軍的軍事現代化，以及或者獲取或試圖獲取源於美國的物品以支持軍事應用而被列入商務部的實體名單。

這8家陸企分別是杭州中科微電子公司、湖南國科微電子公司、新華三半導體技術有限公司、西安航天華迅科技、蘇州雲芯微電子科技、合肥微尺度物質科學國家研究中心、科大國盾量子，以及上海國盾量子技術股份有限公司。另外2019年被列入實體名單的嘉兆科技有限公司的3個子公司也被列入名單。