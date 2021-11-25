上海今新增3例本土新冠確診，3社區列為中風險地區。（中新社）

據香港文匯網報導，截至今天（25日）17時，上海新增3例新冠肺炎本土確診病例，3社區列為中風險地區。目前3例病例均已轉運至上海市公共衞生臨床中心隔離治療，病情穩定。3人為朋友關係，均已接種2劑新冠疫苗，曾於11月19日至21日先後前往蘇州共同遊玩，有長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。

至於這3例病例是否與大陸國內有關疫情關聯，有關部門還在深入開展流行病學調查、溯源等工作。病例的具體情況如下：

病例1：女，34歲，常住福建廈門，11月12日自廈門前往北京，15日自北京抵滬，臨時居住於浦東新區錦繡路香梅花園。25日上午，新冠病毒核酸檢測結果為陽性，後經市、區疾控中心覆核為陽性。市級專家組結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例(普通型)。該病例已接種2劑新冠疫苗。

病例2：女，32歲，家庭住址為浦東新區海陽路1080弄。25日上午，新冠病毒核酸檢測結果為陽性，後經市、區疾控中心覆核為陽性。市級專家組結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例(輕型)。該病例已接種2劑新冠疫苗。

病例3：女，31歲，家庭住址為青浦區趙巷鎮業文路189弄。作為病例1、病例2的密切接觸者，25日核酸篩查結果異常，後經市、區疾控中心覆核為陽性。市級專家組結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為新冠肺炎確診病例(輕型)。該病例已接種2劑新冠疫苗。

這3例確診病例為朋友關係，在19-21日曾先後至蘇州共同遊玩，有較長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。

截至今天（11月25日）17時，已累計排查到在滬密切接觸者27人，均已落實集中隔離管控，其中16人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

累計排查到在滬密接的密接103人，均已落實集中隔離管控，其中27人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

累計排查到相關篩查人員10653人，其中5628人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

累計排查相關場所的物品和環境樣本972件，其中29件核酸檢測結果為陽性(均為病例1臨時居住地環境樣本)，513件陰性，其餘正在檢測中。

根據大陸國務院聯防聯控機制有關要求，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將浦東新區花木街道錦繡路1650弄香梅花園一期小區、浦東新區三林鎮海陽路1080弄香樟苑小區和青浦區趙巷鎮業文路189弄西郊錦廬小區列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。