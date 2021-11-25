香港金管局總裁余偉文率領香港銀行公會代表團，於23日至25日與大陸相關部委舉行年度會晤，此次會晤以視訊方式進行。代表團先後與人行行長易綱、大陸證監會主席易會滿等人在線上交流，針對兩地經濟和金融市場情況、香港國際金融中心發展及彼此關心的議題進行討論。

香港信報報導，余偉文指出，2021年以來香港金融體系保持穩健，國際金融中心的建設獲得豐碩的成果。在大陸政府大力支持和業界努力下，兩地在金融市場互聯互通、金融科技合作和綠色金融發展等範疇都取得重大進展，進一步鞏固香港的優勢並提升香港金融市場的競爭力。

余偉文又指，很高興和香港銀行業界的代表，與大陸相關部委進行坦誠與深入的交流。雙方都認為，鞏固提升香港國際金融中心地位，符合大陸和香港的發展利益，並期望香港可以繼續善用獨有優勢，透過加強兩地金融市場互聯互通和金融合作，強化香港離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。