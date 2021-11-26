由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人Taiwan Bravo》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo》專題，記得準時收看。

法國新住民 竹立安

離島澎湖四周環海，有著豐富的漁業資源，吸引來自法國的大廚竹立安落腳，加上因為爸爸是漁夫，他從小深知各種海鮮的特性，也知道怎麼烹調才能最美味，於是竹立安跟澎湖當地的民宿旅遊業者合作，推出了預約制的私廚料理，選用在地海產，搭配法式料理手法，可以到府服務，也可以在民宿裡享用，好口碑漸漸打響名號。

波蘭新住民 唐寶玲

疫情衝擊全球生活，也讓人們開始反思，對地球資源過度浪費，因此去年在臺中北區，有一家「無包裝商店」悄悄開張，女主人是一位來自波蘭的女孩，唐寶玲她原本來臺唸書，後來成為臺灣媳婦，過程當中一直都力行環保，甚至還化理念為力量，跟先生創業開店，讓消費者可以自備重複使用的購物袋或是瓶罐，不需要多餘的包裝，也不怕買太多吃不完，而這份愛地球的心，也讓越來越多消費者起身響應。

緬甸新住民 李本秋

秋天是螃蟹最肥美的季節，但對來自緬甸的李本秋來說，因為從小住在緬甸北部山區，從沒看過活跳跳的螃蟹，是後來離開家鄉，在水產公司當會計，才認識了去緬甸找螃蟹貨源的先生，讓李本秋從一竅不通，到現在能夠獨立處理螃蟹，甚至化身大廚，端出令人驚艷的南洋料理咖哩炒螃蟹。

越南新住民 潘秋菁

有許多新住民，離鄉背井來到臺灣，加上這兩年的疫情因素，已經很久沒有回鄉了，為此來自越南的潘秋菁，特地籌組了新住民協會，集合姐妹們的力量，一起跳舞分享美食，讓不能返鄉的孤單，能化為力量相互扶持，而且潘秋菁不僅樂於助人，也是位堅毅的母親，為了維持家計，從推拿 美甲到修改衣服，樣樣都精通，但她從不喊苦，只希望能夠在臺灣站穩腳步，為兒女堅強。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 (廣告)