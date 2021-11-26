台中市北區65歲林姓男子，與住家附近的早餐店不知為何細故，林男不斷前往該店，持菜刀揮舞、鎖頭攻擊，甚至砸車、推倒機車等荒唐行為，店家嚇到報警，其暴荒唐行徑全被監視器錄下，該轄區警方表示，唯恐林有傷害他人或自身之虞，目前已強制就醫。

據了解，林姓男子鎖定住家附近某早餐店，不但在店門口叫囂甚至驅趕客人，大家紛紛走避，接著持菜刀、丟鎖頭砸店，一度攻擊早餐店老闆和客人，並且推倒客人機車，警方以恐嚇、毀損等罪嫌送辦，但人被放回，最後在家屬同意下，將林強制就醫。

台中市警第二分局永興派出所指出，自11月起即接獲多起民眾報案，經查林男恐嚇、毀損、滋事等110報案紀錄，其中更有數次持危險物品威脅恐嚇之舉動，警方依法將林嫌以毀損、恐嚇罪嫌隨案解送台中地檢署3次（另毁損函送2次），其中2次以有反覆危害居民之虞，建請檢察官聲並預防性羈押，最後因要件不足未獲採納。

早餐店老闆娘無奈指出，警察將他依毀損、恐嚇罪嫌移送，但最後還是放他出來，還是來滋事啊！質疑地檢署為何不能預防性羈押？難道真的要等鬧出人命，就已經來不及了。

警方於22日上午再接獲民眾報案指稱，其住家遭其兄長林男情緒異常失控於房間外大力踹門，大家都躲在屋內，請求警方派員協助，員警立即趕赴現場，並同步通報消防局及北區衛生所人員共同到場，經家屬同意下，將林強制就醫。

警方指出，查明林男精神狀態不穩疑為精障人士，目前已強制就醫住院且由專業醫師評估鑑定中，以免再有滋擾危害行為，造成民眾恐慌。

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