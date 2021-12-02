業者建議警方加裝警鈴可即時報案。（警方提供）

全台各地近來發生多起超商店員遭攻擊案件，北市警局為提升超商自我防衛能力，2日邀集5大超商業者進行相關座談，業者建議加裝「安全警鈴」，讓店員第一時間可向警求援，警方表示可再研議，但現行已有視訊報案的APP，或許可讓店員先行下載利用。

座談會由局長楊源明主持，副市長黃珊珊、市府相關局處及5大超商代表列席參加，黃珊珊表示，維護超商店員安全，是業者和政府共同責任，警方應加強超商巡簽、積極宣導防衛意識，有業者建議店內加裝安全警鈴，讓店員遭遇事件時，能第一時間向警求援。

北市警局表示，目前已有相關的視訊報案APP，建議業者宣導店員下載、利用，另業者可從「協勤民力超商巡守」、「加強巡簽密度，入內用餐提高見警率」、「落實聯繫通報機制」、「推廣110視訊報案APP」、「強化超商自我防衛能量」、「提升安全監控設備」等面向共同努力。

北市社會局也表示，社會安全網要與超商合作，未來將辦理安全網超商人員基礎課程，提升超商人員危機意識與風險處理能力。

警方表示，超商文化已融入民眾生活，帶來24小時便利的各式服務，是大街小巷最溫暖的避風港，警方不容許宵小及不法分子暴力脅迫，希望透過警民合作，加強防制超商暴力及打擊犯罪。