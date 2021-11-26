月底到了，馬上就要迎來今年的最後一個月，在12月份誰能拿個好彩頭呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、虎、龍、蛇、猴的人12月最走運，上天降福，身邊不斷發生各種好事，為今年畫下完美句點。

▍1.生肖牛

屬牛人12月有「六合貴人」、「傷官生財」之吉運，遇到困難也不怕，有貴人撐腰，做事無比順利。工作上可得到上司的幫助和貴人的認可，適合發揮才能，將一鳴驚人。生活中沒有任何煩惱到來，開心快樂的一個月。

▍2.生肖虎

12月屬虎人有「殺印相生」之吉運，工作能力得到認可，業績成果突出，可在職場大放異彩。做生意的經營有方，越來越順利。事業旺盛財富也有很大提升，能得到了滿意的金錢收穫，好好把握可名利雙收。

▍3.生肖龍

屬龍人12月有「三合貴人」、「食神生財」之大吉運，事業運佳，適合發揮特殊才藝，貴人相助，結交一些有經驗的人士，對升職有幫助。財運飆升，大吉大利，財富方面會有很大的收穫，不管做生意還是拿薪水都入帳多多，財運亨通。

▍4.生肖蛇

屬蛇人12月有「財旺生官」之吉運，能遇天降橫財，樂得合不攏嘴，非常幸運。股票、投資能獲得高收益，生活中也容易拿到紅包，買彩券有望中獎。值得高興的事很多，玩樂的機會常有，但要注意別太勞累！

▍5.生肖猴

屬猴人12月有「三合貴人」之吉運，會有貴人臨門，鴻運當頭。財運高升，求財相對比較輕鬆，生活中能有機會買到物美價廉的心儀好物。工作如意，貴人幫助實現願望，求職者也會有好消息到來，前途非常光明。

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