【全程影音】周玉蔻再嗆聲！公保地蓋招待所爭議 顏寬恒︰依法行政該拆就拆

台中市立委第二選區參選人顏寬恒26日出席沙鹿竹林國小校慶活動時，針對昨天立法院副院長蔡其昌提到，若有建新股票將全數捐社福團體。顏表示，蔡其昌身為全國職棒大聯盟總會長，一下子提賭盤，一下子在網路嗆，如何端正職棒簽賭風氣？

台中港碼頭經營權延燒到立法院副院長蔡其昌，蔡昨天表示「只要查到我有39000張建新股票，我全數捐給社會福利團體！」顏寬恒今受訪時說，蔡其昌同時身為全國職棒大聯盟總會長，一下子提賭盤，一下子在網路嗆，如何做為表率，如何端正職棒簽賭的風氣？

至於公保地招待所，台中市都發局已勘查過地建物，確實有超過當時登記面積，未來會排拆。顏寬恒說，依法行政，有違規部分，需要拆除就拆除。

財產申報出爐被揶揄可以當理財師，顏寬恒指出，選舉應該聚焦在候選人本身過去，或是未來現在可以為選民爭取過或是可爭取到多少建設跟發展，而不是看候選人本身財產，不然蔡英文總統、立委鄭麗君的土地、房產及存款，以及前部長林佳龍等，是不是不重視所做的建設及服務，而是來做比較。

針對被指如何端正選風，蔡其昌辦公室回應指出，針對顏寬恒陣營烏龍爆料、惡意抺黑其昌擁有建新3萬9千張股票，結果被建新公告打臉後，顏寬恒早上回應竟然是「蔡其昌身為職棒大聯盟會長，卻在網路嗆賭，這樣如何端正職棒簽賭風氣？」

蔡其昌辦公室表示，「我在講你造謠抹黑，你回我端正職棒風氣？我講A，你講到Z去，這是在跟大家開玩笑嗎？」