26日日本共同社報導，首相岸田文雄計畫將在2022年工會薪資談判中，力促日企幫員工加薪3%。

倡議當地家庭財富再增加的岸田，也希望藉此能稍減輕燃料以及食物費用上漲所帶來的生活壓力。據悉，此項提議將在26日稍晚時，會在日本政府高層會議中提出。

同時，這也是當地政府4年以來，首次為日企設定加薪目標。

日本有很多公司，有的甚至沒有幫員工加薪的制度，再加上現在又有疫情，平日連正常營運已經都很困難了。由於岸田的加薪呼籲沒有法制性，預料多數日本企業很可能會把自己首相的話，當成是耳邊風一樣。

信金中央金庫研究所認為，經濟成長不確定性愈來愈大，日企對加薪這檔事將會很慎重來看。還有景氣復甦也沒政府預期地那麼強勁，故加薪3%要實施起來難度很高。

儘管日本有不少公司行號受惠於年前所實施的安倍經濟學，因而賺進大把鈔票。這位前日相也曾苦口婆心，要日企撥出一部分獲利給自己員工加薪。但事實上，沒有很多員工真正有加到薪水。

2020年，當在為2021年的薪水舉行勞資談判時，由於慘遭新冠病毒蹂躪，很多日企營運都已奄奄一息，所以才出現8年以來最低的加薪紀錄。

學者專家認為，日本央行為何一直無法實現2%通膨目標，其中有個因素就是不太漲的薪資所致，才讓日本家庭以及民眾購買力縮手。同時，製造業者見此狀，嚇得也不敢將生產多出來的成本給轉嫁出去。

上周，日本政府公布一項高達4900億美元支出方案，雖與全球正設法收回大撒錢的行為相左。不過，為了救當地經濟，日本還是決定要實施這項政策。日本這項支出計畫內容包山包海，其中有一條就是明載將資助護理人員加薪3%。