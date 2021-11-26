北京市老齡工作委員會近日印發《北京市十四五時期老齡事業發展規劃》，分析稱人口老齡化疊加城市發展轉型是貫穿21世紀首都北京的基本市情。北京老年人口基數大，老齡化快速發展將成新常態；預計到2035年，老年人口接近700萬，進入重度老齡化。

據了解，北京老年人口的基數大，「十三五」末北京市60歲以上常住老年人口429.9萬，較「十二五」末增加63.7萬，預計「十四五」末老年人口將達517萬，較「十三五」末增加87萬。

預計到「十四五」末，北京人口老齡化水平將達到24％，從輕度老齡化邁入中度老齡化。到2035年，老年人口接近700萬，人口老齡化水平將超過30％，進入重度老齡化。

規劃分析，高齡老年人比例略有降低，80歲及以上的老年人口所佔比例呈現小幅下降趨勢，但「十四五」後，隨著第一次生育高峰出生人口開始步入高齡，到2035年高齡老年人口將突破100萬，社會撫養比持續增長，高齡化趨勢加速。

為應對人口老化問題，中共中央、國務院近日發布關於加強新時代老齡工作的意見。當中並提到研究制定住房等支持政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養義務、承擔照料責任。