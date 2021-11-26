前光洋科董事長馬堅勇不僅在24日晚上透過Line群組發信給光洋科全體員工，組成收取委託書小組，還被發現在中國光微半導體官網上載明：「光洋科為創始股東，持股大約20％。」

而這兩個資料遭媒體曝光後，不僅光微官網立即關閉，在Line群組上的對話也陸續收回。

光洋科新董座王炯棻表示，遭媒體曝光後，不僅光微官網立即關閉，在Line群組上的對話也陸續收回，讓人不禁懷疑其中真的有不可告人的隱情。

光洋科市場派支持者25日刊登報紙廣告，「請政府趕快出手，阻止馬堅勇踩紅線危害台灣」，呼籲避免台灣半導體產業機密輸出中國，避免台積電的製造技術被中國刺探，不要為中資企業注資出力，製造光洋科競爭對手。

沒想到廣告一刊出，原本25日上午還可順利進入的中國光微半導體材料有限公司(以下簡稱光微科)官網就馬上關閉，顯示暫行關閉維護中。

此外，光洋科前董事長馬堅勇24日晚上指示光洋科員工成立委託書收取小組，向股東出示員工識別證、與馬堅勇合照、馬堅勇著作的出書證明，並提供Line聯繫方式讓股東親自與馬堅勇語音對話確認，來收取散戶委託書，確保得到散戶的支持。

而此舉遭金管會打臉，指光洋科公司本身不可以參與徵求臨時股東會委託書行為，集保中心也致電光洋科的股務科，要求他們「絕對要遵守相關規定」。

在金管會警告後，原先在Line上提供聯繫方式讓股東親自與馬堅勇語音對話確認，以收取散戶委託書的訊息也被一一收回。

針對上述新聞的詢問，光洋科人員表示，會將記者的詢問轉交相關人員。但截至發稿，光洋科方面並未回覆。