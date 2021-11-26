國發會公布，110年10月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較9月增加1分，燈號為連續第九個月呈紅燈；景氣領先指標續呈上升，同時指標經回溯修正後呈連續3個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減。

10月景氣對策信號為39分，較上月增加1分，燈號續呈紅燈。9項構成項目中，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；海關出口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘6項燈號不變。

9月景氣分數略降至紅燈的最低分數38分，10月再回升至39分，延續自今年2月以來的紅燈，象徵景氣非常熱絡。

另外，10月的領先指標不含趨勢指數為103.79，較上月上升0.88%。同時指標不含趨勢指數為102.76，較上月上升0.44%。

國發會指出，外需部分，受惠全球經濟穩定成長，終端消費需求穩健，加以5G、高效能運算等新興科技應用需求續強，且傳產貨品需求亦持續熱絡，帶動10月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，隨疫情趨穩，且政府推出振興五倍券及各項加碼措施帶動下，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增，且勞動市場就業狀況亦持續改善。

展望未來，國發會認為，國內疫情穩定，加上年底消費旺季及政府振興措施帶動下，內需消費可望持續回溫；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴大投資，以及綠能投資持續擴增，均有助推升國內投資動能。出口方面，受惠全球經濟持續回升，主要國家推動基礎建設，加以歐美年終採購旺季屆臨，動能可望延續。惟變種病毒疫情肆虐及供應鏈瓶頸問題持續干擾，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。